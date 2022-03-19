745 российским самолетам из 1367 отменили сертификацию для полетов по миру, для остальных небо закрыто в большинстве стран, - Подоляк

Об этом написал советник офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.



По данным консалтинговой компании IBA, бермудская регистрация была у 745 российских самолетов из общего парка гражданской авиации – 1367. Теперь россияне вообще не могут летать на 745 самолетах за границу.



Подоляк добавляет, что для остальных самолетов закрыто воздушное пространство над большинством стран. Кроме того, оставшиеся с сертификатами самолеты - это в основном лизинговые объекты. Почти все они сейчас не вылетают за пределы России по двум причинам:

Есть угроза, что и другие юрисдикции аннулируют сертификаты летной годности.

Есть директива Евросоюза расторгнуть лизинговые договоры с российскими операторами в течение 3-6 месяцев.

Напомним, в Росавиации заявили, что сейчас самолеты РФ могут летать, не боясь ареста, только в Венесуэлу, Аргентину и Кубу.

Михаил Подоляк отмечает, что россияне уже объявили, что не будут производить лизинговые платежи, а будут национализировать самолеты. Поэтому следует ожидать масштабного конфликта с жесткими исками. При этом национализированные (в сущности ворованные) самолеты продолжат летать только внутри России.Советник Офиса президента отмечает, что оба производителя силовых агрегатов для боинга и аэрбасса - Rolls Royce и GE - располагают системой контроля работы двигателя онлайн, что теоретически позволяет им дистанционно заблокировать двигатель или объявить, что они не осуществляют контроль и обслуживание двигателей и что это ответственность только авиакомпании. Пилоты в таком случае, вероятно, будут отказываться лететь.