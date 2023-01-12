Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Евробарометра, пишет Politico.

На вопрос, одобряют ли они позицию блока поддержки Украины, 74 процента ответили "да", а треть сказали, что они "решительно" одобряют.

Почти столько же, 73% сказали, что они согласны с финансовой, военной и гуманитарной помощью ЕС Украине, а также с санкциями против России.

В то же время, исследование демонстрирует значительные разногласия между странами-членами ЕС. Поддержка Украины со стороны ЕС пользуется большей популярностью в скандинавских странах, Нидерландах, Ирландии и Португалии, где ее одобряют более 90 процентов населения. С другой стороны, менее половины респондентов в Греции, Словакии, Болгарии и Кипре заявили, что одобряют действия ЕС в отношении Украины.

В рамках опроса, который проводился с 12 октября по 7 ноября, было опрошено более 26 тысяч человек из всех стран-членов ЕС.

Большинство людей поддерживают действия ЕС, несмотря на осознание последствий войны для их повседневной жизни, при этом почти две трети опрошенных считают, что их жизнь изменится из-за войны в Украине.

Почти половина (46%) опрошенных заявили, что на их уровень жизни негативно повлияла пандемия COVID-19, а затем война в Украине, повлекшая за собой резкий рост цен на энергоносители, что привело к стремительному росту инфляции на всем континенте.

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