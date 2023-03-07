Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"730 тыс. украинских детей депортированы россиянами. Дети находятся на территории РФ или на территории временно оккупированного Крыма, или на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Депортация украинских детей началась еще до полномасштабного вторжения. Луганщины", - подчеркнула Харченко.

По ее словам, оккупанты спланировали депортацию украинских детей заранее.

"У детей нет поддержки родителей, связка с Украиной, интернета, где они могут посмотреть, что происходит на самом деле в Украине, в мире. Они сейчас знают только "русский мир". Оккупанты учат украинских детей любить Россию, петь гимн России. Захватчики тестируют на детях новый учебник истории, где написано о так называемой спецоперации. Украинские дети уже забывают свою прошлую жизнь", - подчеркнула Харченко.

14 ноября стало известно, что в Украине начал работу государственный портал розыска детей "Дети войны", в котором подают сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны.

26 ноября сообщалось , что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тыс. детей с временно оккупированных территорий.

16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности отметил , что украинских детей захватчики вывозят, чтобы уменьшить количество своих потерь от военной агрессии России в Украине.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что по состоянию на 23 декабря известно о 13 613 украинских детях, вывезенных на территорию РФ.

17 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на территории РФ может находиться около 150 тысяч незаконно вывезенных украинских детей.

В Украине в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации погиб 461 ребенок, 924 получили ранения







