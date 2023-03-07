730 тыс. украинских детей депортированы россиянами, - юрист Харченко
Юрист благотворительной организации Мирослава Харченко отметила, что депортированных украинских детей захватчики учат любить "русский мир"
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"730 тыс. украинских детей депортированы россиянами. Дети находятся на территории РФ или на территории временно оккупированного Крыма, или на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины. Депортация украинских детей началась еще до полномасштабного вторжения. Луганщины", - подчеркнула Харченко.
По ее словам, оккупанты спланировали депортацию украинских детей заранее.
"У детей нет поддержки родителей, связка с Украиной, интернета, где они могут посмотреть, что происходит на самом деле в Украине, в мире. Они сейчас знают только "русский мир". Оккупанты учат украинских детей любить Россию, петь гимн России. Захватчики тестируют на детях новый учебник истории, где написано о так называемой спецоперации. Украинские дети уже забывают свою прошлую жизнь", - подчеркнула Харченко.
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