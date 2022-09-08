Как сообщает Sky News, в момент смерти своей матери Чарльз сразу же стал новым монархом и королем Соединенного Королевства и 14 стран Содружества. Что касается официальной церемонии, то она "пройдет так скоро, как это будет возможно".

"Смерть моей любимой матери, ее Величества Королевы - момент величайшей скорби для меня и всех членов моей семьи", - сообщил король Чарльз.

Чарльз является старшим из четырех детей, рожденных королевой и ее покойным мужем принцем Филиппом. Когда его мать вступила на престол в возрасте 25 лет, он стал наследником трона Британии в возрасте 3 лет. В истории Великобритании он дольше всего ждал своей очереди на престол.

Титулы Чарльза: принц Уэльский, герцог Корнуольский, герцог Ротсейский и граф Кэррик. Чарльз женился на Диане Спенсер в 1981 году, и пара стала известна как принц и принцесса Уэльские. У них было двое детей, принцы Уильям и Гарри. Чарльз и Диана развелись в 1992 году. После смерти Дианы в 1997 году, Чарльз в 2005 году женился на Камилле Паркер Боулз, ныне известной как герцогиня Корнуольская.

Напомним, сегодня, 8 сентября, скончалась королева Великобритании Елизавета II

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