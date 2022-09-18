73% американцев поддерживают вступление Украины в НАТО

Об этом свидетельствуют результаты опроса Chicago Council Surveys.

Опрос касался вступления в Североатантический альянс Финляндии, Швеции, Украины и Грузии. Большинство американцев, независимо от партийных симпатий, поддерживают расширение НАТО.

Наибольшее одобрение имеют вступление в альянс Финляндии и Швеция – по 76% поддерживают. Почти три четверти опрошенных (73%) поддерживают принятие в НАТО Украины. Чуть меньше респондентов поддержали вступление Грузии – 67%.

Кроме того, социологические исследования показали, что 64% американцев верят в способность лидеров НАТО формировать политику в пользу США. В лидерах НАТО уверены 77% демократов и 54% республиканцев. В Chicago Council Surveys сообщили, что сегодня у НАТО самая большая поддержка американцев за последние 48 лет.

Напомним, член Европейского парламента Урмас Паэт в эфире телеканала Эспрессо отметил , что Украина ежедневно приближается к членству в НАТО.

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