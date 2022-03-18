"71% россиян поддерживают войну с Украиной": Подоляк ответил Шольцу на заявление, что "только Путин несет ответственность, недопустимо оскорблять людей из РФ"

Об этом они написали в твиттере.



"Абсолютно недопустимо, когда приезжающих из России людей оскорбляют, оскорбляют или физически нападают. Потому что это война Путина. Только он несет ответственность за это", - заявил Олаф Шольц .

Михаил Подоляк назвал слова немецкого канцлера попыткой оправдать свою нерешительность и отметил, что большинство россиян поддерживают войну против Украины."Канцлер Олаф Шольц, стремясь оправдать свою нерешительность, предлагает разделить простых россиян и Путина как автора войны. В Европе это может стать ложным трендом. Потому что официально 71% россиян категорически поддерживают войну против Украины и массовые убийства наших граждан". Имейте это в виду", - подчеркнул советник Офиса президента.

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