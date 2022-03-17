71% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, - опрос независимых социологов

Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых российских социологов с интервалом в полторы недели с конца февраля по середину марта, сообщает редакция Радио Свобода, информирует Еспресо.TV.

Мнение россиян отличалось в зависимости от возраста. Старшие 35 лет чаще выражали чувство гордости, уважения и надежды. Респонденты в возрасте до 18 лет были более склонны к обидам и разочарованиям. Двое из пяти – выражали беспокойство войной, и об этих чувствах чаще всего сообщали молодые люди. Россияне в средних возрастах (от 25 до 44 лет) чаще выражали чувство тревоги и страха по военной операции. Более половины опрошенных в возрасте от 55 лет за войну с Украиной.

Различия между первым и вторым опросами показывают увеличение количества людей, поддерживающих "военную операцию" и независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". В то же время растет пессимизм в отношении личного денежного положения в связи с введенными в отношении России санкциями.

При этом, как отмечают авторы, результаты второго опроса, проведенного 12–13 марта в период усиления государственного контроля над СМИ и свободой слова, следует интерпретировать с учетом возможного влияния страха и социального предубеждения к опросу.

Исследования также показали, что три четверти населения России узнают новости о войне с телевизором. Из них 87% (и 64% всех жителей России) из государственных телеканалов. 22% россиян пользуются радиоприемником для получения новостей, и только 1% респондентов получают доступ к информации на коротких волнах. Использование VPN для новостей о "военной операции", по данным авторов исследования, составляет 5,5%. Из тех, кто вообще использует Интернет, чтобы узнать новости о войне, 37% не знают, что такое VPN. Ютьюбом пользуется 11% респондентов, Телеграммом – 7.

По мнению социологов, молодые россияне в возрасте до 35 лет с большей вероятностью будут с некоторым или полным недоверием относиться к новостям об Украине по сравнению со старшим поколением. В то же время авторы исследования отмечают, что молодые россияне в возрастной группе от 18 до 24 лет чаще выражали безразличие к происходящему в Украине.

Отвечая на вопрос о том, как на них влияют действия президента России, третья часть респондентов заявила, что твердо верит, что Путин работает в их интересах, а еще 26 процентов говорят, что он в определенной степени работает в их интересах. В целом большинство россиян считают, что было бы лучше, если бы Путин оставался президентом как можно дольше. Это мнение наиболее распространено среди телевизионной аудитории. Россияне, которые возлагаются на личные связи и цифровые платформы, воспринимают президента по-другому, говорится в исследовании независимых российских социологов.

Напомним, аналитики The Washington Post признают , что Украина побеждает Россию в информационной войне.

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