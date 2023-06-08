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Главная Война с Россией 71% опрошенных россиян считают, что платить Украине репарации не нужно

71% опрошенных россиян считают, что платить Украине репарации не нужно

8 июня, 2023 четверг
16:49
Война с Россией

Александр Шульга, доктор социологических наук, руководитель ИКАР, отметил, что в отношении россиян к репарациям разногласий между поколениями не очень много, большинство молодежи и старшего поколения имеют одинаковые позиции

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Руководитель ИКАР (Институт Конфликтологии и Анализа России) дал комментарий относительно результатов общероссийского социологического исследования, проведенного институтом с целью изучения отношения российского общества к репарациям Украины и трибуналу в отношении РФ.

"Мы задавали вопрос россиянам, как должны отнестись российские власти и Россия в целом к международному трибуналу, признавать его или нет. И 55% считает, что России его не нужно признавать. А также мы исследовали отношение россиян к репарациям, если таковые будут назначены на восстановление Украины, то как должно поступить их государство.И 71% опрошенных россиян считают, что не нужно России выплачивать никаких репараций, поскольку это покажет ее слабость.Важно отметить, что разногласий между старшим, средним поколением и молодежью не очень много. Как среди молодежи большинство считает, что не надо платить репараций, да и старшее поколение придерживается такого же мнения", - сказал доктор социологических наук.

дослідження ІКАР репарації

Фото: ikar-thinktank.org


дослідження ІКАР трибунал

Фото: ikar-thinktank.or

Александр Шульга подытожил, что пока эти результаты оптимизма не дают в вопросе, будут ли россияне в будущем, в постпутинской России готовы к выплате репараций.

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