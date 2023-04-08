71 китайский самолет приблизился к воздушному пространству Тайваня
71 китайский военный самолет, в том числе истребители и бомбардировщики, пересек условную медианную линию Тайваньского пролива
Об этом пишет Reuters.
Министерство обороны Тайваня заявило, что в субботу специалисты зафиксировали 71 китайский самолет, в том числе истребители и бомбардировщики, пересекший медианную линию пролива, обычно служащую неофициальным барьером между двумя сторонами, а также девять китайских кораблей.
"Военные отреагируют на это спокойно, рационально и серьезно, и будут стоять на страже и осуществлять мониторинг в соответствии с принципами "без эскалации и споров", чтобы защитить национальный суверенитет и национальную безопасность", - утвердили в минобороны.
- Напомним, Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.
- Недавно в МИД Китая заявили, что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.
- 8 апреля сообщалось, что Пентагон просит разрешения у конгресса США на выделение ежегодной военной помощи Тайваню в размере $3 млрд по образцу Украины.
- Впоследствии Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером Палаты представителей
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