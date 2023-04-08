71 китайский самолет приблизился к воздушному пространству Тайваня

Об этом пишет Reuters.

Министерство обороны Тайваня заявило, что в субботу специалисты зафиксировали 71 китайский самолет, в том числе истребители и бомбардировщики, пересекший медианную линию пролива, обычно служащую неофициальным барьером между двумя сторонами, а также девять китайских кораблей.

"Военные отреагируют на это спокойно, рационально и серьезно, и будут стоять на страже и осуществлять мониторинг в соответствии с принципами "без эскалации и споров", чтобы защитить национальный суверенитет и национальную безопасность", - утвердили в минобороны.