71% граждан Евросоюза уверены, что Украина является частью европейской семьи, - опрос Flash Eurobarometer

Об этом пишет European Commission.

Согласно результатам опроса, более девяти из десяти респондентов (93%) одобряют предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны. 88% европейцев положительно относятся к идее пристанища людям, бегущим от войны в страны ЕС. 80% одобряют финансовую поддержку, оказанную Украине. 71% считают, что Украина является частью европейской семьи, а 89% сочувствуют украинцам.

Также европейцы поддерживают санкции, вводимые против России после начала полномасштабной войны. 80% одобряют экономические санкции против России. 79% европейцев одобряют санкции против российских олигархов.

Две трети европейцев (67%) поддерживают то, что ЕС финансирует закупку и поставку военной техники в Украину. Кроме того, 75% считают, что война в Украине показывает, что "нужно большее военное сотрудничество в рамках ЕС".

Также респонденты выразили поддержку действиям ЕС в сфере энергетики, которые направлены на избавление от зависимости от российского топлива. 84% согласились, что война в Украине вынуждает инвестировать в возобновляемые источники энергии. 90% людей подтвердили, что на европейском уровне необходимо принять меры по ограничению влияния роста цен.

Треть европейцев, а именно 66%, поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.