700 организаций, 13,6 млн нуждающихся и $3 млрд, - в Мининтеграции назвали объемы гуммпомощи Украине
Гуманитарные организации не прекращают поддерживать народ Украины – начиная с 24 февраля гуманитарная помощь охватила 13,6 миллиона украинцев
Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.
В министерстве отметили, что в настоящее время в нашей стране работают 700 гуманитарных организаций, среди которых как международные агентства, так и местные неправительственные организации и благотворительные фонды. Это в 5 раз больше 10 месяцев назад. Для более чем половины гуманитарных операторов основным направлением деятельности остается помощь пищевыми продуктами и обеспечение предметами первой потребности и средствами к существованию.
С начала войны агентства ООН и их партнеры оказали гуманитарную помощь на общую сумму более 3 млрд долларов США. Треть этих средств была выплачена в форме денежной помощи. Ее получили более 5 миллионов украинцев.
Минреинтеграция напоминает, что продолжает активно сотрудничать с гуманитарным сообществом в Украине. Продолжаются совместные проекты министерства вместе с UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA и другими международными и местными гуманитарными операторами.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.81
Покупка 39.81Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 41.33Продажа 42.44
- Актуальное
- Важное