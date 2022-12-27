Об этом сообщает пресс-служба Мининтеграции.

В министерстве отметили, что в настоящее время в нашей стране работают 700 гуманитарных организаций, среди которых как международные агентства, так и местные неправительственные организации и благотворительные фонды. Это в 5 раз больше 10 месяцев назад. Для более чем половины гуманитарных операторов основным направлением деятельности остается помощь пищевыми продуктами и обеспечение предметами первой потребности и средствами к существованию.

С начала войны агентства ООН и их партнеры оказали гуманитарную помощь на общую сумму более 3 млрд долларов США. Треть этих средств была выплачена в форме денежной помощи. Ее получили более 5 миллионов украинцев.

Минреинтеграция напоминает, что продолжает активно сотрудничать с гуманитарным сообществом в Украине. Продолжаются совместные проекты министерства вместе с UNHCR Ukraine, UNICEF, WFP, IOM, ICRC, OCHA и другими международными и местными гуманитарными операторами.

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