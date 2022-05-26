700 млн евро для беженцев, реформа образования и восстановление инфраструктуры. Глава правительства Финляндии рассказала о помощи Украине
Финляндия будет оказывать Украине помощь в реформах, необходимых для членства в ЕС, послевоенном восстановлении и поддержке беженцев
Об этом шла речь во время разговора премьера Дениса Шмыгаля с его финской коллегой Санной Марин, сообщает Правительственный портал.
"Председатели правительств договорились о тесной координации взаимодействия в рамках ЕС, в частности о помощи со стороны Финляндии в реализации реформ в Украине на пути к членству в Европейском Союзе", - говорится в сообщении.
Санна Марин подчеркнула, что Украина – это уже фактически член европейской семьи.
По ее словам, Финляндия будет вместе с Европейским Союзом поддерживать Украину на каждом этапе присоединения к ЕС.
Кроме того, Денис Шмигаль и Санна Марин договорились о привлечении Финляндии в восстановление в будущем инфраструктуры Украины с использованием передовых технологий и европейских параметров и об участии в восстановлении украинских городов и поселков.
"Рассчитываем в ближайшее время выйти на конкретные проекты с тем, чтобы быть готовыми как можно скорее приступить к работе", - подчеркнул Шмигаль.
Также Санна Марин сообщила , что правительство Финляндии выделило 700 млн евро для содержания 25 тысяч беженцев из Украины.
- Как сообщалось, премьер-министр Финляндии Санна Марин прибыла с визитом в Украину, посетила Ирпень и Бучу и встретилась с Зеленским.
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