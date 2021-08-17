$ 70 тыс. за ребенка: В Киеве разоблачили незаконную торговлю новорожденными

Об этом сообщает глава Нацполиции (НПУ) Игорь Клименко на своей странице в Facebook.



По информации следствия, чтобы получить ребенка, заказчик должен оплатить 70 000 долларов.



Как известно, этот факт незаконной торговли новорожденными, замаскированной под суррогатное материнство, оперативники Департамента миграционной полиции и следователи документировали более двух лет.



"Организатор - руководитель клиники, которому находили клиентов иностранцы. Для того, чтобы получить ребенка, "заказчик" должен оплатить около 70 000 долларов и заключить фиктивный брак с украинкой. А уже потом псевдо супруги заказывали услугу суррогатного материнства", - говорится в сообщении главы НПУ.



По словам Клименко, в дальнейшем от детей "матери" отказывались и родители вывозили их в одну из республик Восточной Азии.



"Нам удалось в процессе документирования изъять трех новорожденных и передать их соцслужбам. Но еще не менее 13 детей были проданы и вывезены из Украины", - сказал он.

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