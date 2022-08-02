Почти 70% россиян никогда не бывали вне РФ
По результатам опроса российских социологов, 69% их соотечественников никогда не находились за пределами своей страны.
Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на результаты социологических исследований фонда общественного мнения.
"За пределами России никогда не было 69% россиян, никогда не уезжало в другие регионы 30%, выяснил Фонд общественного мнения".
62% россиян заявили, что у них остались "хорошие" впечатления о поездке по территории своей страны. При этом 33% опрошенных заявили, что хотели бы съездить в путешествие на Байкал, 28% – в оккупированный Крым, 27% – в Санкт-Петербург, 25% – в Сочи и Краснодарский край, 24% – в Алтай, 18% - в Карелию, 14% - Камчатку и Северный Кавказ.
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