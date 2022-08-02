Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости со ссылкой на результаты социологических исследований фонда общественного мнения.

"За пределами России никогда не было 69% россиян, никогда не уезжало в другие регионы 30%, выяснил Фонд общественного мнения".

62% россиян заявили, что у них остались "хорошие" впечатления о поездке по территории своей страны. При этом 33% опрошенных заявили, что хотели бы съездить в путешествие на Байкал, 28% – в оккупированный Крым, 27% – в Санкт-Петербург, 25% – в Сочи и Краснодарский край, 24% – в Алтай, 18% - в Карелию, 14% - Камчатку и Северный Кавказ.

По другому исследованию социологов, треть россиян верит , что Солнце оборачивается вокруг Земли.

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