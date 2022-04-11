70% Ирпеня уже убрано, в отдельных районах есть свет, но возвращаться еще рано, - мэр города

Чиновник поделился информацией в эфире Еспресо.TV.



"За трое суток комендантского часа в Ирпене очень мощно поработали ГБР, Офис Генпрокурора, СБУ и полиция, которые собирали информацию о преступлениях Российской Федерации против наших мирных жителей. За эти дни удалось убрать город, ведь никто не мешал – 70% Ирпеня уже убрано. Разобраны завалы на улицах, убраны парки и тротуарные зоны. Мы работаем 24/7 - в режиме водоканала тянем трубу, уже есть 1,5 км, может сегодня будет проложено 2 км трубопровода. По всем другим станциям, которые обслуживает Ирпень водоканал, - Буча , Ворзель, Гостомель – мы готовимся к концу недели уже возобновить поставки воды", - отметил Маркушин.



Мэр добавил, что работает ДТЭК на восстановление электроснабжения в Ирпене и в отдельных районах города, где больница, в частности, уже есть свет. Чиновник рассчитывает, что на следующей неделе критическую инфраструктуру Ирпеня уже подсоединят к электросети.



"Сегодня закончился комендантский час и в Ирпень не то, что поехали люди, а до Киева была 5-километровая пробка. Люди едут, хотят вернуться домой. Друзья, я вас понимаю, но сегодня, к сожалению, вы будете мешать работать коммунальщикам и людям, которые снимают преступления россиян. В Ирпене пока нет воды, света и газа. И ехать сюда посмотреть, это ведь не экскурсия в зоопарке, тоже нельзя", - заметил Александр Маркушин.

Напомним, с сегодняшнего дня, 11 апреля, открыли для проезда насыпной мост в Романовке. Он разгрузит потоки машин, идущих на Ирпень и соседние города.