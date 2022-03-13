70% города Ирпеня находится под контролем Украины, за 30% продолжаются бои

Об этом говорится в свежем видеообращении ирпенского городского головы Александра Маркушина, передает Еспресо.TV.



"Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен.



70% – это наш украинский город. За 30% мы ведем бой", – сказал Маркушин.

При этом мэр Ирпеня попросил не верить фейкам о якобы его исчезновении, ранении или о якобы "потерянном" Ирпене.Как видно на опубликованных кадрах, запись производилась вблизи железнодорожной станции, а именно на пересечении улиц Центральная и Тараса Шевченко.Оставаться ночевать, по словам Маркушина, он тоже каждую ночь остается в городе.Сейчас кроме военных действий, добавил ирпинский мэр, местные власти постоянно заняты эвакуацией населения, раздачей гуманитарной помощи и выловом мародеров (уже более 30 задержанных).Город Ирпень Бучанского района Киевской области - западный пригород Киева, протянувшийся от Житомирской до Варшавской трассы.От столицы его отделяет пойма одноименной реки Ирпень и лесной массив вблизи поселка Коцюбинское.По последним сообщениям в соцсетях от уцелевших ирпинчан, российские оккупанты в настоящее время удерживают окрестности города на крайнем западе и северо-западе. Речь идет о микрорайонах "Синергия", "БТР", "Криничка", "Машторф".