70% города Ирпеня находится под контролем Украины, за 30% продолжаются бои
Большинство территории в пределах городской полосы Ирпеня по состоянию на утро воскресенья, 13 марта 2022 года, подконтрольно Украине. Продолжаются уличные бои с российскими захватчиками
Об этом говорится в свежем видеообращении ирпенского городского головы Александра Маркушина, передает Еспресо.TV.
"Ребята защищают наш Ирпень. На сегодняшний день Ирпень не захвачен.
70% – это наш украинский город. За 30% мы ведем бой", – сказал Маркушин.
При этом мэр Ирпеня попросил не верить фейкам о якобы его исчезновении, ранении или о якобы "потерянном" Ирпене.
Как видно на опубликованных кадрах, запись производилась вблизи железнодорожной станции, а именно на пересечении улиц Центральная и Тараса Шевченко.
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Оставаться ночевать, по словам Маркушина, он тоже каждую ночь остается в городе.
Сейчас кроме военных действий, добавил ирпинский мэр, местные власти постоянно заняты эвакуацией населения, раздачей гуманитарной помощи и выловом мародеров (уже более 30 задержанных).
Справка
Город Ирпень Бучанского района Киевской области - западный пригород Киева, протянувшийся от Житомирской до Варшавской трассы.
От столицы его отделяет пойма одноименной реки Ирпень и лесной массив вблизи поселка Коцюбинское.
По последним сообщениям в соцсетях от уцелевших ирпинчан, российские оккупанты в настоящее время удерживают окрестности города на крайнем западе и северо-западе. Речь идет о микрорайонах "Синергия", "БТР", "Криничка", "Машторф".
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