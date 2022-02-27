7 самолетов, 11 вертолетов, колонна техники, эшелон горючего: Генштаб о суточных потерях оккупантов, нанесенных Воздушными силами

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Госспецсвязи.



"Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации оккупантов, бронетехнике и живой силе противника. В течение текущих суток (26 февраля - ред.) российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов различных типов, три истребителя Су-3 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов", - говорится в сообщении", - говорится в сообщении.



Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.



"Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним заходом разгромил колонну из 20 единиц военной техники. Блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Байрактар ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами", - сообщает







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