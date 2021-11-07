7 ноября на фронте: один украинский военный погиб, еще двое – ранены
В воскресенье, 7 ноября, в результате обстрелов российских оккупантов, один украинский военный погиб, еще двое бойцов получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Вблизи Павлополя враг открывал огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе населенного пункта Гнутово противник вел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также с помощью беспилотного летательного аппарата произвел сброс выстрелов ВОГ-17.
Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты задействовали беспилотник и сбросили выстрел ВОГ-17.
Позиции наших воинов возле Новозвановки и Причепиловки попали под обстрел минометов калибра 120 мм.
В сторону Луганского вражеские войска открывали огонь из подствольных гранатометов.
В направлении Песков обстрел велся из станковых противотанковых гранатометов.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного раненого – средней тяжести, другого – удовлетворительное.
Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
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