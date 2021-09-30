7 млн украинцев сделали одну прививку от COVID-19
29 сентября 126003 человека получили вакцину от коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
За минувшие сутки первую дозу получили 73 816 человек завершили вакцинацию - 52 187 человек.
29 сентября работали: 915 бригад, 3029 пунктов прививки, 348 центров.
С начала кампании привито 7000535 человек, из них получили одну дозу - 7000533 человека, закончили вакцинацию - 5617457 человек. Всего сделали 12617990 прививок.
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