7 млн украинцев сделали одну прививку от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



За минувшие сутки первую дозу получили 73 816 человек завершили вакцинацию - 52 187 человек.



29 сентября работали: 915 бригад, 3029 пунктов прививки, 348 центров.



С начала кампании привито 7000535 человек, из них получили одну дозу - 7000533 человека, закончили вакцинацию - 5617457 человек. Всего сделали 12617990 прививок.



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