7 млн человек умирают ежегодно от загрязнения воздуха, - ООН

Об этом сообщает ООН в Твиттер .



В организации подсчитали, что это количество больше, чем от войны, курение и туберкулеза.

"Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 месяца. В РФ примерно на 9 месяцев. В Индии на 1,5 года", - добавили в ООН.



Главной причиной такой трагедии называют сжигания ископаемого топлива в мире.