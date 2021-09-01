7 млн человек умирают ежегодно от загрязнения воздуха, - ООН
В Организации Объединенных Наций заявили, что ежегодно загрязнение воздуха забирает семь миллионов жизней
Об этом сообщает ООН в Твиттер .
В организации подсчитали, что это количество больше, чем от войны, курение и туберкулеза.
"Где бы вы ни жили, загрязнение воздуха сокращает ваши дни. В США примерно на 4 месяца. В РФ примерно на 9 месяцев. В Индии на 1,5 года", - добавили в ООН.
Главной причиной такой трагедии называют сжигания ископаемого топлива в мире.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.87
Покупка 26.87Продажа 27.09
-
EUR
Покупка 31.61Продажа 31.99
- Актуальное
- Важное