7 лет скрывался в РФ: в Луганской области задержали организатора псевдореферендума о создании "ЛНР"
В Новопскове Луганской области во время спецоперации задержали организатора псевдореферендума 2014 года
Об этом сообщает сайт СБУ .
По данным спецслужбы, злоумышленник возглавлял незаконное "избирательную комиссию" в Новопсковском районе, принимал активное участие в организации псевдореферендуму, контролировал так называемый "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" в Луганск.
Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник скрылся в РФ, где 7 лет скрывался от украинских правоохранителей.
Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.
Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других причастных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.67
- Актуальное
- Важное