7 лет скрывался в РФ: в Луганской области задержали организатора псевдореферендума о создании "ЛНР"

Об этом сообщает сайт СБУ .



По данным спецслужбы, злоумышленник возглавлял незаконное "избирательную комиссию" в Новопсковском районе, принимал активное участие в организации псевдореферендуму, контролировал так называемый "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" в Луганск.



Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник скрылся в РФ, где 7 лет скрывался от украинских правоохранителей.



Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.



Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения к ответственности других причастных.



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