7 февраля Петр Порошенко выступит на сессии Политической ассамблеи Европейской народной партии

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".



В своем выступлении Петр Порошенко планирует подчеркнуть необходимость единства и солидарности европейских партнеров с Украиной, предоставление политической, экономической и военной поддержки нашему государству, в том числе через введение превентивных санкций ЕС против Кремля, а также одобрение ключевых стратегических решений в отношении Украины, в частности, относительно ее интеграции в ЕС и НАТО.



Также лидер «Европейской Солидарности» привлечет внимание руководства ЕНП к внутренним процессам в Украине и важности сохранения внимания к верховенству права и независимости правосудия в нашем государстве.