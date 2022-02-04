7 февраля Петр Порошенко выступит на сессии Политической ассамблеи Европейской народной партии
7 февраля по приглашению руководства Европейской народной партии пятый президент Украины, лидер "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступит с докладом на сессии Политической ассамблеи ЕНП, посвященной выработке позиции Евросоюза по противодействию российской агрессии
Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".
В своем выступлении Петр Порошенко планирует подчеркнуть необходимость единства и солидарности европейских партнеров с Украиной, предоставление политической, экономической и военной поддержки нашему государству, в том числе через введение превентивных санкций ЕС против Кремля, а также одобрение ключевых стратегических решений в отношении Украины, в частности, относительно ее интеграции в ЕС и НАТО.
Также лидер «Европейской Солидарности» привлечет внимание руководства ЕНП к внутренним процессам в Украине и важности сохранения внимания к верховенству права и независимости правосудия в нашем государстве.
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