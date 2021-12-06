7 декабря девять регионов Украины выйдут из "красной" зоны карантина
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение перевести девять регионов Украины из "красной" в "желтую" зону карантина
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
С 7 декабря 2021 года Государственная комиссия отменяет "красный" уровень эпидемической опасности на территории Донецкой, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Херсонской областей и Киева. Эти регионы перейдут в "желтую" зону карантина.
Также Олег Немчинов напомнил, что с 6 декабря в Украине вступили в силу новые правила карантина - теперь посещать общественные заведения в "желтой" зоне смогут только те, кто получил по меньшей мере одну дозу прививки от коронавируса и имеет "желтый" COVID-сертификат или справку о выздоровлении. .
Для обслуживания клиентов работники бизнеса должны иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, и COVID-сертификат об излечении.
- Напомним, ранее сообщалось, что девять регионов Украины планируют перевести сразу из "красной" в "желтую" зону карантина.
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