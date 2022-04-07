7 апреля по гуманитарным коридорам были эвакуированы 4 676 человек, - Ирина Верещук

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.



"Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах до Запорожья доехали 3 256 человек. Из них 1 205 - мариупольцев и 2 050 жителей городов Запорожской области: Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь. В город Мелитополь направляется колонна из 9 автобусов для эвакуации и гуманитарная помощь На обратном пути в Запорожье они заберут людей. Место сбора людей – ул.Ивана Алексеева, 12 (пожарная часть 10) Также сегодня в город Токмак доехали 2 автобуса Завтра утром планируется их выезд в Запорожье. Место сбора – ул.Шевченко , 5", - сказала Верещук.



Завтра с утра из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.



"Из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное и Креминная в Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1 420 человек", - добавила Верещук.



Отметим, что 6 апреля благодаря работе гуманитарных коридоров удалось эвакуировать 4 892 человека.



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