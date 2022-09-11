68 семей почтили память родных им защитников Мощуна, павших в битве за Киев
На Киевщине, на прошлом месте военных позиций, почтили память защитников Украины, павших в борьбе с оккупантами
Об этом сообщил у себя в telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"68 семей со всей Украины приехали в село Мощун, чтобы отдать честь своим мужьям, сыновьям и братьям, которые погибли, защищая Киевщину. Памятное мероприятие провели на тогдашних военных позициях, где пол года назад еще велись жестокие бои с российской армией. Родные военных и местные жители совместно с капелланом прочли молитву за покой душ умерших воинов", - говорится в сообщении.
- Напомним, что 26 марта в селе Мощун в Киевской области, 72 ОМБр ВСУ устроила котел россиянам, которые пытались прорваться в столицу и уничтожила их.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.76
Покупка 39.76Продажа 40.71
-
EUR
Покупка 39.57Продажа 40.83
- Актуальное
- Важное