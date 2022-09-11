68 семей почтили память родных им защитников Мощуна, павших в битве за Киев

Об этом сообщил у себя в telegram-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

"68 семей со всей Украины приехали в село Мощун, чтобы отдать честь своим мужьям, сыновьям и братьям, которые погибли, защищая Киевщину. Памятное мероприятие провели на тогдашних военных позициях, где пол года назад еще велись жестокие бои с российской армией. Родные военных и местные жители совместно с капелланом прочли молитву за покой душ умерших воинов", - говорится в сообщении.

Напомним, что 26 марта в селе Мощун в Киевской области, 72 ОМБр ВСУ устроила котел россиянам, которые пытались прорваться в столицу и уничтожила их.