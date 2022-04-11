Россияне за 10 апреля 66 раз били по Харьковщине, есть погибшие. Обстрелы не имеют никакого стратегического значения, кроме устрашения, – депутат облсовета

Об обстрелах в Харьковской области и в городе Харьков сообщил Александр Скорик, депутат Харьковского облсовета в эфире Эспрессо TV.



По его словам, Харьков постоянно находится под обстрелами. Вчера, 10 апреля, оккупанты 66 раз обстреляли разные территориальные общины и разные части Харькова. Есть 10 погибших, среди них один ребенок, являющийся трагической ситуацией.



"Сегодня мы видим, обстрелы Харькова имеют абсолютно хаотический характер, не имеют никакого стратегического значения, кроме устрашения населения. И пытаются сделать так, чтобы население вместо того, чтобы восстанавливать свою жизнь, имело какие-то панические настроения. Но тут же мы видим, есть постоянный движение людей в город, несмотря на обстрелы и реальную угрозу, они приезжают в родной город. Мы видим, открываются парикмахерские, магазины. Харьков показывает нереальную волю к жизни, верит в вооруженные силы", - отметил депутат.



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