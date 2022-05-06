66% европейцев поддерживают вступление Украины в ЕС, - опрос Flash Eurobarometer
Треть европейцев, а именно 66%, поддерживают вступление Украины в Европейский Союз
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
В государственном Центре ссылаются на опрос Flash Eurobarometer, проведенный в апреле во всех странах ЕС.
"Больше всего украинцев поддержали в Португалии – 87%, Эстонии – 83%, Литве и Польше – 82% и 81% соответственно. Однако скептически к вступлению Украины в ЕС относятся венгры – 48%, против 37%. Также там самая высокая доля населения, которое не определилось по этому вопросу - 16%. Такие же данные во Франции и Бельгии", - говорится в сообщении.
- Украина направила в Еврокомиссию первую часть опросника в рамках подачи заявки на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
- Первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина должна была бы полноценно стать членом Европейского Союза в 2024 году .
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