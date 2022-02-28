Референдум в Беларуси: 65,16% опрошенных проголосовали за поправки в конституцию, - ЦИК
Госспецсвязи подтвердил информацию, что в Беларуси 65,16% опрошенных граждан на референдуме проголосовали за поправки в конституцию
Официальный Telegram-канал Госспецсвязи Украины процитировал главу ЦИК Беларуси.
"За поправки в конституцию Беларуси на референдуме проголосовали 65,16% граждан, решение было принято", – сообщил глава ЦИК Беларуси.
Среди главных поправок в конституцию, за которые голосовали на референдуме:
- Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сможет избраться еще на два срока,
- Беларусь отменит положение о своем нейтралитете и безъядерном статусе,
- Президента страны нельзя будет привлекать к ответственности за преступления, совершенные им в должности.
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