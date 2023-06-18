Пригожин и тень гражданской войны
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650 солдат, 7 танков, 2 вертолета и 13 артиллерийских систем: потери россиян за сутки
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 219 820 военных, 3984 танка и 7729 боевых бронемашин
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.06.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 219 820 (+650) военных ликвидировано
- танков ‒ 3984 (+7)
- боевых бронированных машин ‒ 7729 (+23)
- артиллерийских систем – 3847 (+13)
- РСЗО – 610 (+1)
- средств ПВО ‒ 364 (+0)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 304 (+2)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3371 (+7)
- крылатых ракет ‒ 1211 (+0)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6571 (+14)
- специальной техники ‒ 522 (+2)
Данные уточняются.
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