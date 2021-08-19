65% украинцев не хотят ехать работать за границу, - опрос
По результатам опроса было определено, что 65% украинцев не желают ехать на заработки за границу
Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг".
Как отмечается, 32% опрошенных сказали, что хотели бы работать за границей.
Больше всего желающих поехать на заработки среди молодых - это 54%, а меньше всего - среди категории 61+ (только 18%).
На Донбассе желающих выехать на работу за границу вдвое меньше, чем в западных областях (20-23% против 40%).
Основными причинами, почему хотят работать за границей, украинцы выбрали высокую зарплату (71%) и лучшие условия жизни (57%). Еще по 20% выбрали лучшие условия труда и возможности самореализации. Однако для поколения Независимости возможность самореализации более важна, чем для представителей старших возрастных групп.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди 20000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Метод опроса: телефонные интервью с использованием компьютера. Предполагаемая погрешность - не более 4%.
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