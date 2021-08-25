65 эвакуированных Украиной афганцев просят статуса беженца
В Госпогранслужбе заявляют, что 65 граждан Афганистана, эвакуированных Украиной, уже попросили статус беженца в нашем государстве
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии "УП".
"В течение последних полутора недель в Украину прибыли три эвакуационных рейса из Кабула (16 22 и 23 августа ред.), которые доставили как граждан Украины, так и иностранцев, которые обращались к Украине за помощью, чтобы покинуть пределы Афганистана из-за ситуации, сложившейся в этой стране.
Напомним, эвакуацию из аэропорта Кабула организовал МИД Украины.
По словам спикера пограничников, в общем тремя рейсами в Украину прибыло более 250 пассажиров, среди которых более 50 граждан Украины, а также иностранцы из других стран, но подавляющее большинство - граждане Афганистана. Среди них были и члены семей граждан Украины, а также журналисты и общественные деятели.
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"В пределах компетенции ГПСУ обеспечила надлежащее оформление всех прибывших в пункте пропуска. Во время мероприятий оформления 65 граждан Афганистана подали заявления о получении статуса беженца в Украине. Их вместе с другими гражданами, которые требовали дальнейшей помощи от Украины, передали представителям Государственной миграционной службы, которые в дальнейшем ими и занимаются", - рассказал он.
Демченко добавил, что остальная часть граждан Афганистана покинула пределы Украины, приобретя билеты в разные страны мира.
- В ночь на 16 августа Украине удалось эвакуировать из аэропорта Кабула 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- Впоследствии, 120 жителей Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что 17 августа отправят рейс из Украины в Афганистан для эвакуации граждан .
- 21 августа 2021, из аэропорта Кабула вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД 25-й бригады транспортной авиации Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины
- 23 августа третий борт Украины покинул аэропорт Кабула и вывез из захваченной исламистами страны более 100 украинцев
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