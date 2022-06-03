65 человек и 18 компаний. Обнародован перечень попавших в шестой пакет санкций ЕС

Соответствующий документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Компании, попавшие под санкции, прямо или косвенно работали в интересах российской армии и руководства РФ. Это Национальный расчетный депозитарий, а также – "Независимая страховая группа", "Гарнизон", "Оборонэнерго", "Ульяновский автомобильный завод", "Воентелеком", "Военторг", "ВоенТекстильПром", "КАМАЗ", группа компаний "Кронштадттехнологии", ТатнефтьНефтехим, "Нижнекамский завод грузовых шин", "Нижнекамскшина", ТД "КАМА", Балашихинский литейномеханический завод, "Ремдизель", два предприятия авиационной промышленности: "Сухой" и "121 авиационный ремонтный завод".

Как уже сообщалось, в обновленный список персональных санкций ЕС в отношении граждан России вошли 65 человек, в том числе учредитель Яндекса, Кабаева и жена и дочери Пескова. Кроме того, в список попали дочь главы Северстали Алексея Мордашова, дочь главы СУЭК Андрея Мельниченко и сын Евгения Пригожина. Среди других фигурантов списка Петр Акопов – автор резонансной колонки в РИА "Новости" с тезисами об "окончательном решении украинского вопроса". А также более 40 военнослужащих РФ, которых ЕС считает причастными к убийствам мирных жителей в Буче и представители "новых администраций" в занятых российскими военными городах Украины.

Но в этот список пока не вошел еще один одиозный персонаж – глава РПЦ Кирилл. Он был исключен из списка не в последнюю очередь стараниями премьера Венгрии Виктора Орбана.

Всего под санкциями ЕС теперь находятся 1158 человек и 98 компаний. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд или транзит через территорию стран Евросоюза, а гражданам и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять им средства.

Также в шестой пакет санкций вошли:

запрет на покупку, импорт и транзит сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России: поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, от нефтепродуктов восемь месяцев. Также предусмотрено временное исключение для импорта нефти трубами для стран, особенно зависящих от российских поставок и не имеющих альтернативных источников

отключение Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка от SWIFT с 14 июня

запрет вещания телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24 и ТВ Центр – Международный, но их сотрудники смогут продолжить другую работу, например, брать интервью

Отметим, что санкции введены и в отношении лиц и компаний из Белоруссии. Среди фигурантов списка "Белорусский", Белорусская калийная компания и Inter Tobacco.

Напомним, шестой пакет санкций против РФ в Евросоюзе был согласован 31 мая.

Вчера, 2 июня, ограничения утвердили послы Евросоюза, а сегодня они были обнародованы в официальном журнале ЕС, что означает то, что они вступили в действие.

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