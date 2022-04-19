64% украинцев считают, что мы никогда не сможем возобновить отношения с Россией, — социолог

Об этом она сказала в эфире Espreso TV.



Социолог добавила, что полгода назад с утверждением, что мы с россиянами не один народ, соглашался 41% населения Украины, сейчас этот показатель достиг 91%.



"Выросло наше неприятие россиян. Еще полгода назад около 40% украинцев говорили, что мы никогда не сможем возобновить отношения с Россией, то теперь это 64%. А около пятой части опрошенных говорят, что это может произойти не раньше чем через 20-30 лет", – подчеркнула социолог.



Также Зайцева-Чипак отметила, что тектонические сдвиги произошли в общественном сознании после начала войны: "Мы стали более патриотическими, сплоченными, стали больше гордиться своим государством. По данным социологической группы "Рейтинг" гордость за свое государство в августе 2021 года украинцев, а вот уже в апреле 2022 года – уже 80%. Тем, что я являюсь гражданином Украины, буквально пол года назад гордилось 75% населения, а сегодня этот показатель достиг 98%".



Также социологиня отметила, что возросла сплоченность вокруг власти и социальная активность: "Около 80% украинцев отмечают, что так или иначе помогают своему государству", – добавила Зайцева-Чипак.



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