64% опрошенных украинцев уверены, что Украина отразит нападение РФ, если оно произойдет, - Рейтинг
По состоянию на 16-17 февраля 64% граждан убеждены, что Украина отразит возможное нападение России, а 25% не видят никакой угрозы
Об этом сообщает социологическая группа "Рейтинг" .
Согласно опросу, 19% респондентов считают высокой вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину, 33% – средней, 20% – низкой, еще 25% считают, что никакой угрозы нет. На Западе страны таких людей – 14%, на Востоке – 42%.
Также 64% опрошенных убеждены, что Украина отразит нападение, если вторжение России произойдет. Треть граждан в этом не уверена. Число верующих в ВСУ преобладает во всех регионах страны (относительно больше на Западе и Центре, относительно меньше - на Востоке).
За последние несколько дней оценка вероятности вторжения России как высокой уменьшилась с 28% до 19%. Число уверенных в способности Украины отразить возможное нападение РФ возросло с 58 до 64%.
Были опрошены 1722 украинца в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных терриорий Луганщины, Донбасса и Крыма. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.
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