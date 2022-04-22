"63 айфона было – забрали, уже ничего не вывезу": СБУ перехватила разговор о том, как ФСБ грабит оккупантов-мародеров
ФСБ начала "крышевать" российских военных-мародеров. Они забирают у российских военных награбленные в Украине товары, а обещают не привлекать их к уголовной ответственности
Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта.
"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайтов, Pro Max. Сколько бы бабок было!" – рассказывает оккупант своей жене. "И куда вы дели все это?" – с удивлением переспрашивает она. "Фебсы забрали! ФСБшники", – разочарованно отвечает оккупант.
В СБУ отмечают, что после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению".
"Что ж, мощное изменение функционала во вражеской спецслужбе. Но напоминаем мародерам из Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать ущерб", - добавляют в сообщении.
- Ранее в СБУ сообщали, что все больше российских оккупантов осознают, что Украину им завоевать не удастся. Они отчаялись в своей миссии "освободителей" и единственное, чего хотят – вернуться целыми домой.
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