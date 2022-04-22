"63 айфона было – забрали, уже ничего не вывезу": СБУ перехватила разговор о том, как ФСБ грабит оккупантов-мародеров

Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта.

"Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было. 13-х, на 512 гигабайтов, Pro Max. Сколько бы бабок было!" – рассказывает оккупант своей жене. "И куда вы дели все это?" – с удивлением переспрашивает она. "Фебсы забрали! ФСБшники", – разочарованно отвечает оккупант.

В СБУ отмечают, что после массового выхода западных брендов с рынка РФ ФСБ получила новую стратегическую задачу по "импортозамещению".

"Что ж, мощное изменение функционала во вражеской спецслужбе. Но напоминаем мародерам из Лубянки, что все награбленное придется вернуть или компенсировать ущерб", - добавляют в сообщении.