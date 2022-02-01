62,5% украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок, - опрос Центра Разумкова
62,5% граждан не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году
Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, передаёт Еспресо.TV.
Так, поддержали бы баллотирование Владимира Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором.
Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получили бы Владимир Зеленский (17,4% всех опрошенных, или 26,0% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором) и Петр Порошенко (16,2%) % и 24,2% соответственно).
Намерены проголосовать за Ю.Тимошенко 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, за Разумкова 5,5% и 8,2% соответственно.
По 4,7% всех респондентов проголосовали бы за Юрия Бойко и Евгения Мураева. За Игоря Смешко готовы проголосовать 3,6% всех опрошенных, за Владимира Гройсмана – 2,1%, за Олега Ляшко – 1,3%, за Виктора Медведчука – 1,1%, за Олега Тягнибока – 0,6%.
По сравнению с октябрем 2021 года статистически выросли рейтинги Петра Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Юлии Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг Гройсмана (с 4,1 % до 2,1%).
Исследование провела социологическая служба Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
- Напомним, 40% граждан считают, что президент Владимир Зеленский не предпринимает никаких действий для наступления мира в Украине, а 14% опрошенных утверждают, что он делает все возможное.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.53
-
EUR
Покупка 31.64Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное