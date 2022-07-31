62 медали: украинцы на Европейских университетских играх завоевали второе общекомандное место
На Европейских университетских играх украинская студенческая команда завоевала 62 медали и заняла 2 место по количеству медалей, а также 3 – по количеству золотых медалей.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.
"Украину представили 230 студентов из 41 университета страны в 16 видах спорта. По результатам соревнований украинская студенческая сборная завоевала 62 медали: 19 золотых, 25 серебряных и 18 бронзовых. В целом наша страна заняла 2 место по общему количеству медалей и 3 – по количеству золотых" , – написал Шкарлет.
Он поздравил победителей и отметил, что это очень высокий результат.
"Студентство Украины в очередной раз показывает, что является одним из лучших среди стран Европы. Украина гордится вами – победителями, призерами и участниками Европейских университетских игр. Поздравляю наших студентов, студенток, тренеров, ректоров и всех причастных с успешным выступлением на европейских соревнованиях", - отметил Шкарлетт.
Украинские студенты стали лучшими в кикбоксинге и дзюдо, тхэквондо и баскетболе 3x3, а также поднялись на пьедестал почета в бадминтоне, водном поло, карате, футболе и футзале. Отметим, что всего Украина была представлена в 16 из 20 видов спорта.
Соревнования проходили с 16 по 30 июля в польском городе Лодзь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное