62 медали: украинцы на Европейских университетских играх завоевали второе общекомандное место

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт.

"Украину представили 230 студентов из 41 университета страны в 16 видах спорта. По результатам соревнований украинская студенческая сборная завоевала 62 медали: 19 золотых, 25 серебряных и 18 бронзовых. В целом наша страна заняла 2 место по общему количеству медалей и 3 – по количеству золотых" , – написал Шкарлет.

Он поздравил победителей и отметил, что это очень высокий результат.

"Студентство Украины в очередной раз показывает, что является одним из лучших среди стран Европы. Украина гордится вами – победителями, призерами и участниками Европейских университетских игр. Поздравляю наших студентов, студенток, тренеров, ректоров и всех причастных с успешным выступлением на европейских соревнованиях", - отметил Шкарлетт.

Украинские студенты стали лучшими в кикбоксинге и дзюдо, тхэквондо и баскетболе 3x3, а также поднялись на пьедестал почета в бадминтоне, водном поло, карате, футболе и футзале. Отметим, что всего Украина была представлена ​​в 16 из 20 видов спорта.

Соревнования проходили с 16 по 30 июля в польском городе Лодзь.

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