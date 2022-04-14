62-летнему криворожцу, обустраивавшему огневые позиции врага в оккупированной Буче, сообщили о подозрении в госизмене

Об этом сообщили Национальная полиция и Офис генерального прокурора в телеграммах.



"Житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам, патрулировал вместе с военными РФ, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, а сторонников Вооруженных сил Украины - истязал. За такие действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении Нацполиции.



Подозреваемого правоохранители задержали на Днепропетровщине, где он скрывался после освобождения Киевщины от российских оккупантов. Они собрали доказательства причастности 62-летнего криворожца к преступлениям, переходу его на сторону оккупантов в феврале 2022 года.



"Совместно с ними он патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных", - указала Нацполиция.



Также он добровольно предоставлял военным России информацию об обстановке на территории города, находил и обустраивал для врага выгодные огневые позиции против Вооруженных Сил Украины.



Вещественные доказательства полицейские изъяли в доме подозреваемого.



Следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные Силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество.



Все следственные действия проведены полицейскими в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.



Фигуранту уже объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданин Украины разоблачен и сообщен о подозрении в государственной измене (ч.2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта.

СБУ нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и разоблачила агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев

Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.