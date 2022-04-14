62-летнему криворожцу, обустраивавшему огневые позиции врага в оккупированной Буче, сообщили о подозрении в госизмене
Правоохранители задержали криворожца, подозреваемого в сотрудничестве с врагом в Буче во время оккупации, ему сообщили о подозрении в государственной измене
Об этом сообщили Национальная полиция и Офис генерального прокурора в телеграммах.
"Житель Кривого Рога приехал в Бучу к родственникам, патрулировал вместе с военными РФ, психологически давил на жителей Бучи, угрожал им убийством, запугивал оружием, а сторонников Вооруженных сил Украины - истязал. За такие действия фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - говорится в сообщении Нацполиции.
Подозреваемого правоохранители задержали на Днепропетровщине, где он скрывался после освобождения Киевщины от российских оккупантов. Они собрали доказательства причастности 62-летнего криворожца к преступлениям, переходу его на сторону оккупантов в феврале 2022 года.
"Совместно с ними он патрулировал, запугивал и избивал местных жителей, а также угрожал им убийством и сдавал позиции украинских военных", - указала Нацполиция.
Также он добровольно предоставлял военным России информацию об обстановке на территории города, находил и обустраивал для врага выгодные огневые позиции против Вооруженных Сил Украины.
Вещественные доказательства полицейские изъяли в доме подозреваемого.
Следствие установило, что подозреваемый вместе с российскими военными избивал и пытал людей, которые поддерживали Вооруженные Силы Украины, сопротивлялись захватчикам и не соглашались на сотрудничество.
Все следственные действия проведены полицейскими в рамках расследования уголовного производства, открытого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Фигуранту уже объявили о подозрении в государственной измене. Ему грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора гражданин Украины разоблачен и сообщен о подозрении в государственной измене (ч.2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в Офисе Генпрокурора.
- Напомним, в Днепропетровской области разоблачили священника-коллаборанта.
- СБУ нейтрализовала сеть враждебных корректировщиков и разоблачила агента спецслужб РФ, готовившего "списки" на уничтожение украинцев
- Аппарат Совета нацбезопасности и обороны по поручению президента ведет реестр коллаборантов и в ближайшее время обнародует его.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.68
- Актуальное
- Важное