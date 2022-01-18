600 тыс. грн за подписание соглашений: чиновника Укргаздобычи разоблачили на вымогательстве взятки

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.



Согласно материалам досудебного расследования, Укргаздобыча заключила с предприятием ряд договоров о поставках спецодежды в течение 90 дней с момента подписания соглашений.



В связи с обстоятельствами, не зависевшими от предприятия, выполнить договоренности в течение определенных сроков стало невозможно.



Предприятие направило в адрес Укргаздобычи письма с просьбой подписать дополнительные соглашения к договорам для перенесения дат их выполнения.



Чиновник Укргаздобычи предложил предпринимателю беспрепятственное подписание дополнительных соглашений и перенос сроков поставки спецодежды за 600 тыс. грн взятки.



Сразу после получения части суммы в размере 400 тыс. грн. сотрудника Укргаздобычи задержали. Ему сообщили о подозрении. Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают обстоятельства преступления.

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