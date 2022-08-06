60% жилищного фонда Северодонецка нуждается в сносе, жилье аварийно опасно, - руководитель ВГА Стрюк

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



"Почти 90% жилищного фонда имеют повреждения, а около 60% не могут быть в дальнейшей эксплуатации и нуждаются в полной капитальной перестройке, то есть снос и новое построение. На этом фоне есть частично уцелевшие жилые дома, но во время артобстрелов дома горели и имели термические нагрузки, поэтому сейчас это хрупкие и аварийно опасные здания", - пояснил руководитель ВГА.



Александр Стрюк добавил, что люди заезжают в более-менее уцелевшие дома, но гарантировать им безопасность никто не может.



"Насколько мне известно, оккупационными властями Северодонецка сделаны какие-то осмотры домов, составлены какие-то паспорта повреждений и потребности на восстановление, но профессионального обследования и проведения экспертизы по возможности проживания в таких домах этого никто не делал. Просто пытаются создать картинку восстановления жизни в городе" , – отметил Стрюк.

26 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что российский агрессор на 90% разрушил Северодонецк.

29 июня армия России практически полностью разрушила Северодонецкую теплоэлектроцентраль

30 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру Северодонецка и теперь в городе жить фактически невозможно

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