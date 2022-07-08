60% украинского экспорта железной дорогой занимает железная руда, тогда как зерновых только 21%, - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Марчук
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что ценовая политика транспортировки железной руды на 15-17% дешевле, чем для производителей аграрной продукции
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас главной проблемой для производителей Украины является война. Это вносит изменения в цепочки производства. Однако еще одной из проблем для украинских производителей является низкая цена на продукцию. Поскольку затраты выросли, а продукцию иногда покупают в два раза дешевле. Соответственно появляются сомнения в целесообразности ведения. аграрного бизнеса", – пояснил он.
Марчук добавил, что еще одной проблемой для аграрного бизнеса является доступ к логистике, в контексте движения по железной дороге.
"60% украинского экспорта железной дорогой занимает железная руда, а зерновые, когда все говорят о голоде, всего 21%. Ежемесячно Украина экспортирует 2,5 млн тонн железной руды, тогда как аграрной продукции всего 800 тыс. тонн. К тому же ценовая политика транспортировки железная руда на 15-17% дешевле, чем для производителей аграрной продукции. С 29 июня еще поднялась тарифная политика привлечения вагонов через аукционы. Это насущные проблемы, с которыми мы сегодня живем и их нужно решать", - рассказал Марчук.
- 7 июля румынский министр транспорта Сорин Гриндяну сообщил о завершении ремонта участка железной дороги, по которому в частности будут транспортировать украинское зерно
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