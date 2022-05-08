60 тыс. военных РФ из Сирии, которые зайдут в Украину, выйдут отсюда таким же количеством погибших, – военный эксперт Тарас Чмут

Военный эксперт высказал такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы готовы компенсировать эти 60 тысяч российских военных из Сирии, которые зайдут в Украину, 60 тысячами погибших, которые выйдут отсюда в результате получения современной западной техники и вооружения. Для нас эти 60 тыс. россиян из Сирии - это не очень хорошо, но это не является чем-то настолько критическим, чтобы изменило ход войны. На первом этапе войны Россия не смогла реализовать свой замысел, не смогла реализовать планы по оккупации большинства территории Украины, несмотря на тотальное преимущество в воздухе, ракетном оружии, количестве личного состава и бронетехники", – отметил Чмут.

Глава фонда "Вернись живым" добавил, что усиление российских оккупантов 60 тысячами военных из Сирии все равно не станет переломным моментом для России в войне против Украины.

"Очевидно, что усиление таким количеством уже присутствующих в Украине российские войска ничего хорошего для нас не значит. Но надо понимать, что у россиян и так много личного состава и техники, но это не дало им какого-либо стратегического преимущества в войне против Украины", - заметил Тарас Чмут.

Deutsche Welle со ссылкой на издание The Moscow Times заявляет, что Путин вроде бы отдал приказ перебросить российскую группировку войск в Сирии на Восток Украины.

По их данным, общая численность российской армии в Сирии составляет 63 тысяч военных, из которых почти половина - офицеры.

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