60% новых случаев COVID-19 в Англии приходится на штамм "Омикрон"

Об этом сообщает Reuters.



Около 60% новых случаев коронавируса в Англии связано со штаммом Омикрон.

По словам Джавида, из-за распространения штамма "Омикрон" не исключено, что страна может снова усилить карантинные ограничения перед Рождеством.

"Я не думаю, что у этой пандемии нет никаких гарантий. Пока мы просто должны держать все под контролем", - сказал министр.

По данным ВОЗ, количество случаев штамма коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует.

Кабинет министров Ирландии принял решение ввести комендантский час с 19 декабря, чтобы ограничить распространение COVID-19.

Мэр Лондона Садик Хан объявил в городе чрезвычайную ситуацию из-за роста заболеваемости COVID-штаммом "Омикрон"

В Нидерландах вводят строгий карантин на период Рождества и Нового года, чтобы предотвратить быстрое распространение нового варианта коронавируса под названием "Омикрон"