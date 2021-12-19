60% новых случаев COVID-19 в Англии приходится на штамм "Омикрон"
Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид заявил, что штамм коронавируса "Омикрон" является доминантным в Англии
Об этом сообщает Reuters.
Около 60% новых случаев коронавируса в Англии связано со штаммом Омикрон.
По словам Джавида, из-за распространения штамма "Омикрон" не исключено, что страна может снова усилить карантинные ограничения перед Рождеством.
"Я не думаю, что у этой пандемии нет никаких гарантий. Пока мы просто должны держать все под контролем", - сказал министр.
- По данным ВОЗ, количество случаев штамма коронавируса "Омикрон" удваивается за 1,5-3 дня в районах, где он циркулирует.
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