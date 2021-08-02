60% населения Евросоюза полностью вакцинированы, - фон дер Ляен

Об этом она написала в Twitter.



"Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.



В ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.

Напомним, что в августе в Украину должны поступить 5 млн доз вакцины против коронавируса.