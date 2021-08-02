60% населения Евросоюза полностью вакцинированы, - фон дер Ляен
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 60% всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы
Об этом она написала в Twitter.
"Остаемся бдительными. Давайте делать прививки! Для собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.
В ЕС полный курс вакцинации от коронавируса прошли 60% взрослого населения.
- Напомним, что в августе в Украину должны поступить 5 млн доз вакцины против коронавируса.
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