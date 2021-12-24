60% граждан Украины считают, что в энергетическом кризисе виноват Зеленский, - опрос
60% украинцев согласились с мнением, что в кризисе энергетики и обеспечении тепла из-за низких запасов угля и газа виноват президент Украины Владимир Зеленский и подчиненная ему вертикаль
Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу Еспресо.TV.
С тем, что Украину не подготовила к отопительному сезону подчиненная президенту Зеленскому властная вертикаль и сам президент, соглашаются 60% граждан.
23% сказали, что ситуация с энергетикой в Украине ухудшилась из-за кризиса на мировых рынках энергии и газа. 7% считают, что в этом виноваты местные власти.
10% отметили, что им трудно ответить.
Также у украинцев спросили, как они относятся к тому, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси.
45% респондентов считают, что это результат дилетантизма властей, которые не подготовила Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны. 32% сказали, что это вынужденный шаг по обеспечению страны электроэнергией.
Для 14% опрашиваемых это недопустимый шаг и предательство национальных интересов.
Вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 8,7% украинцев.
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
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