60% граждан Украины считают, что в энергетическом кризисе виноват Зеленский, - опрос

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова, проведенного по заказу Еспресо.TV.

С тем, что Украину не подготовила к отопительному сезону подчиненная президенту Зеленскому властная вертикаль и сам президент, соглашаются 60% граждан.

23% сказали, что ситуация с энергетикой в Украине ухудшилась из-за кризиса на мировых рынках энергии и газа. 7% считают, что в этом виноваты местные власти.

10% отметили, что им трудно ответить.

Также у украинцев спросили, как они относятся к тому, что Украина возобновила поставки электроэнергии из Беларуси.

45% респондентов считают, что это результат дилетантизма властей, которые не подготовила Украину к отопительному сезону и должны быть наказаны. 32% сказали, что это вынужденный шаг по обеспечению страны электроэнергией.

Для 14% опрашиваемых это недопустимый шаг и предательство национальных интересов.

Вариант "затрудняюсь ответить" выбрали 8,7% украинцев.





Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 ноября по 1 декабря 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2005 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb