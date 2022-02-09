60% европейцев поддерживают идею защиты Украины Евросоюзом и НАТО в случае вторжения РФ, - опрос

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на результаты опроса аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Германии.



В целом, идею защиты Украины Евросоюзом или НАТО поддерживают 60% опрошенных. Респонденты в Германии, Италии, Польше и Румынии предпочли бы миссию на уровне НАТО, а жители Финляндии, Франции и Швеции - ответы ЕС.



Около половины европейцев возлагают обязанность по защите Украины на США, Германию или Францию. Однако только в Польше большинство (65%) считает, что их собственная страна должна быть на стороне Украины. В других европейских государствах одобрение колеблется от 43% (Швеция) до 37% (Германия), а среди финнов только каждый пятый разделяет это мнение.



Согласно опросу, граждане Франции и Германии менее готовы рисковать возможными негативными последствиями для экономики, высокими ценами на энергоносители, украинскими беженцами, военными или кибератаками со стороны России.



По мнению экспертов ECFR, "российский президент должен быть поражен тем, что большинство европейцев, очевидно, готовы защищать Украину".

Напомним, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не рассматривает сценарий наплыва беженцев из Украины в случае нового вторжения России.