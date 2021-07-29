60 детей и 41 медработник: в Украине в течение суток зафиксировано 846 новых заражений коронавирусом, умерли 25 человек
По состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 2250907 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 916 - летальные, 2185849 человек выздоровели
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
В течение суток 28 июля было зарегистрировано 846 новых случаев COVID-19 (в том числе 60 детей и 41 медработник), 25 человек умерли, 510 пациентов выздоровели.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев - 195 случаев;
- Винницкая область - 41 случай;
- Волынская область - 1 случай;
- Днепропетровская область - 34 случая;
- Донецкая область - 66 случаев;
- Житомирская область - 19 случаев;
- Закарпатская область - 10 случаев;
- Запорожская область - 56 случаев;
- Ивано-Франковская область - 8 случаев;
- Киевская область - 29 случаев;
- Кировоградская область - 10 случаев;
- Луганская область - 22 случая;
- Львовская область - 28 случаев;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 56 случаев;
- Полтавская область - 16 случаев;
- Ровенская область - 15 случаев;
- Сумская область - 39 случаев;
- Тернопольская область - 4 случая;
- Харьковская область - 70 случаев;
- Херсонская область - 34 случая;
- Хмельницкая область - 21 случай;
- Черкасская область - 16 случаев;
- Черновицкая область - 16 случаев;
- Черниговская область - 18 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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