60 детей и 41 медработник: в Украине в течение суток зафиксировано 846 новых заражений коронавирусом, умерли 25 человек

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.



В течение суток 28 июля было зарегистрировано 846 новых случаев COVID-19 (в том числе 60 детей и 41 медработник), 25 человек умерли, 510 пациентов выздоровели.



В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев - 195 случаев;

Винницкая область - 41 случай;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 34 случая;

Донецкая область - 66 случаев;

Житомирская область - 19 случаев;

Закарпатская область - 10 случаев;

Запорожская область - 56 случаев;

Ивано-Франковская область - 8 случаев;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 22 случая;

Львовская область - 28 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 56 случаев;

Полтавская область - 16 случаев;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 4 случая;

Харьковская область - 70 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 21 случай;

Черкасская область - 16 случаев;

Черновицкая область - 16 случаев;

Черниговская область - 18 случаев.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях", - отметили в Минздраве.Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.