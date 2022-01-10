6 стран на Балканах провалили реформы на 700 млн евро взятых в ЕС кредитов - аудит
Европейский суд аудиторов заявил, что шесть балканских стран не выполнили реформы верховенства права, на которые ссудили у ЕС около 700 млн евро
Об этом сообщает AP .
В отчете говорится, что Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина и Косово продолжают демонстрировать низкий прогресс в борьбе с коррупцией или вмешательством в судебную систему.
Эти страны взяли у ЕС кредиты на общую сумму около 700 млн евро на реформы в течение 2014-2020 годов. В отчете отметили, что средства, направленные на изменения в судебной системе и правоохранительных органах, не привели ни к каким-либо улучшениям, кроме незначительных реформ в Албании и Северной Македонии.
"Поддержка ЕС верховенства права на Западных Балканах точно не была успешной в осуществлении массовых изменений", – заявил соавтор отчета Юган Партс.
В отчете также говорится, что основные проблемы связаны с отсутствием независимости судов, вмешательством в нее власти и коррупцией.
- 7 декабря 2021 года правительство Косово заявило о намерении вступить в Евросоюз.
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