6 стран на Балканах провалили реформы на 700 млн евро взятых в ЕС кредитов - аудит

Об этом сообщает AP .



В отчете говорится, что Албания, Северная Македония, Черногория, Сербия, Босния и Герцеговина и Косово продолжают демонстрировать низкий прогресс в борьбе с коррупцией или вмешательством в судебную систему.

Эти страны взяли у ЕС кредиты на общую сумму около 700 млн евро на реформы в течение 2014-2020 годов. В отчете отметили, что средства, направленные на изменения в судебной системе и правоохранительных органах, не привели ни к каким-либо улучшениям, кроме незначительных реформ в Албании и Северной Македонии.

"Поддержка ЕС верховенства права на Западных Балканах точно не была успешной в осуществлении массовых изменений", – заявил соавтор отчета Юган Партс.

В отчете также говорится, что основные проблемы связаны с отсутствием независимости судов, вмешательством в нее власти и коррупцией.

7 декабря 2021 года правительство Косово заявило о намерении вступить в Евросоюз.