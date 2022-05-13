6 приходов Московского патриархата на Житомирщине перешли в ПЦУ

Об этом сообщила прессслужба ПЦУ .

"Недавно и в Житомирской области 6 общин со священниками последовали Томосу об автокефалии и перешли из Московского патриархата в Православную церковь Украины в прямое подчинение предстоятеля", - говорится в сообщении.

Митрополит Эпифаний удовлетворил соответствующие просьбы следующих общин: церкви Рождества Богородицы пгт Лугины; прихода с. Кузница; Свято-Троицкий приход с. Липники; Димитровской церкви г. Малин; Успенской церкви г. Малин; общины Свято-Михайловского храма с. Красная Волока.

20 апреля глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк подписал распоряжение о переходе трех религиозных общин Киевщины из УПЦ московского патриархата в Православную Церковь Украины.