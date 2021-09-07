6 оппозиционных партий Венгрии договорились выбрать единого кандидата против Орбана
Шесть оппозиционных партий в Венгрии будут выдвигать единого кандидата против действующего премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в 2022 году
Об этом сообщает Euronews.
Орбан находится на посту премьер-министра с 2010 года, с партией "Фидес" он побеждал на трех выборах подряд.
В этом месяце оппозиционные партии проведут первичные выборы для определения общего кандидата. Второй тур отбора должен состояться в начале октября. Победителя партии поддержат на выборах 2022 года.
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