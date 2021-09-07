6 оппозиционных партий Венгрии договорились выбрать единого кандидата против Орбана

Об этом сообщает Euronews.



Орбан находится на посту премьер-министра с 2010 года, с партией "Фидес" он побеждал на трех выборах подряд.

В этом месяце оппозиционные партии проведут первичные выборы для определения общего кандидата. Второй тур отбора должен состояться в начале октября. Победителя партии поддержат на выборах 2022 года.